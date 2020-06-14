شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: السعودية تدرس تعيين "قاضيات" بمحاكم الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن مجلس الشورى السعودى يدرس تعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية، حيث طالب عضو الشورى عيسى الغيث خلال جلسته، بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية.

وأشار عضو الشورى السعودى بحسب صحيفة الرياض، إلى أن مسوغات توصيته قائلا :أن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازته عند الكثير من العلماء ولا سيما للأحوال الشخصية، ولفت إلى أن مقاصد الشريعة تدعو لتحقيق ذلك لكونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية.

Advertisements

وقال: إن النظام لم يشترط الذكورة ففي نظام المحاماة تم منحها الترخيص، إضافة إلى أن هناك مؤهلات لهذه الوظيفة من أستاذات الجامعات والمحاميات المستوفيات للشروط، كما أن هناك ضمانات للمتقاضين لدى الاستئناف عند الاعتراض على أحكامهن «الابتدائية».

وشهدت المملكة العربية السعودية العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات فى 24 يونيو 2018، مرورا بتصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى بعد أن اقتصرت هذه المهمة على الرجال لأكثر من 45 عاما، والسماح لهن بالحضور فى مدرجات ملاعب كرة القدم فى يناير 2018، وصولا إلى السماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء فى أول سباق دراجات هوائية للإناث وتولى المناصب القيادية.