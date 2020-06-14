شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى الـ 8700 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8734، فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8692، وفيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بهذا الفيروس. وسجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس، من ضمنها 32 حالة بمدينة مراكش، و26 بمدينة طنجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة. Advertisements وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7618 بعد تعافي 35 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 380 ألفا و532 حالة بعد الكشف المخبري.

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