شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: "علمتني الحياة أنها لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رسالة يؤكد فيها أن الحياة لا تتوقف وتنتهى مرحلة لتبدأ أخرى، وغرد بن راشد على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "علمتني الحياة... أن الحياة لا تتوقف.. تنتهي مرحلة لتبدأ أخرى... وينقضي أمر ليأتي آخر.. كما يتعاقب الليل والنهار تتعاقب الأحداث.. وتتجدد الحياة.. ويعود الإنسان دائماً لحركته التي أرادها الله.. لا ييأس.. ولا يفتر .. بل ينطلق في إصرار دائم لصناعة الحياة".



محمد بن راشد على تويتر

وفي وقت سابق، ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفى الحكومة لمقراتهم.

وقال بن راشد في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفراده.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

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وأضاف : "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء.

وختم سياق تغريداته بالقول: "ناقشنا في اجتماعنا اليوم إجراءات عودة الموظفين.. وآليات عمل الحكومة مستقبلاً.. وشكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً.. وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة.. وسياسة لأتمتة العمل الحكومي وتوفير نفقاته المستقبلية".

وعلى جانب آخر، وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، الشكر إلى الأطباء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال كلمات كتبها على "ستورى" حسابه على "إنستجرام"، قال من خلالها "أخوانى وأخواتى أبطال خط دفاعنا الأول.. جهودكم هى أسمى معانى البذل والعطاء وهمتكم وشجاعتكم هى سدنا المنيع فى الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. أبطالنا أنتم الجنود من قلب الميدان وأنتم سياجنا ضد هذا الوباء.. شكرا على طاقتكم التى سخرتموها لحماية وطننا.. شكرا لأنكم آثرتم سلامتنا على أنفسكم".