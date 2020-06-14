شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشكل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان أن السلطان هيثم بن طارق أمر اليوم الأحد بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام. Advertisements وقال البيان إن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية ستدرس العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وكانت قد استعرضت سلطنة عمان، مع منظمة الصحة العالمية تجربتها الرائدة في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 عن إقليم شرق المتوسط بحضور جميع وزراء الصحة وممثلي الاقاليم الأخرى في منظمة الصحة العالمية عبر الاتصال المرئي .