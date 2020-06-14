شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خطية من أمير الكويت إلى رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلم وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد الناصر رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويتصل محتواها بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الراى الكويتية.



جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لمبعوث أمير الكويت بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب أن الأخير "استقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد". وفق العربية.

وصباح اليوم الأحد، وصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي"، وأضاف أن "الزيارة تبحث عدداً من الموضوعات بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكدت الكويت الشهر الماضي أن ثمة توافقاً مع العراق حول "حل عديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين".