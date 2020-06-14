شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يلتقى وزير الخارجية الكويتى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى مكتبه ببغداد اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذى يزور العارق حالياً ، وسلم وزير الخارجية الكويتى رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تتصل بالعلاقات التى تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان وزير الخارجية الكويتى، قد وصل إلى بغداد صباح اليوم، فى بداية زيارة رسمية للعراق تدوم يومين، يجرى خلالها مباحثات مع المسئولين العراقيين تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.