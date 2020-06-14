شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ملك الأردن مشيدا بمركز إدارة الأزمات: الوباء لم ينته لكن عملكم عز وفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بجهود المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في التعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد، ووجه الأمير على بن الحسين رسالة إلى العاملين بمركز ادارة الازمات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الوباء لم ينتهي بعد ولكن عملكم عز وفخر. وكل نشمية و نشمي يخدم في الصفوف الأمامية لحماية أردننا الحبيب".

ومنذ أيام، غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد قسم العزل بمستشفى "الملك المؤسس" بالأردن، بعد تماثلها للشفاء، وقال مدير عام المستشفى، الدكتور محمد الغزو -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، إنه بخروج آخر خمس حالات بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى أي مصاب بالفيروس او حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا، لافتا إلى أن الحالات التي غادرت المستشفى انتقلت للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما ، حسب البرتوكول الصحي المعمول به.



الامير على ابن الحسين

ودعا إلى اتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس .

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يذكر أن اجمالي عدد الاصابات التي سجلت بالأردن منذ اكتشاف فيروس "كورونا " المستجد بلغ حتى اليوم 831 اصابة، وتوفي منها 9 حالات.

وكان الملك عبدالله الثانى، أكد أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نبه الملك عبدالله، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".