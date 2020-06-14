كورونا.. 7 وفيات في الكويت و5 بعُمان

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 7 وفيات بكورونا، وسجلت عُمان 5، فيما رصدت المغرب إصابة 42 بالفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و454 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 877 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و920، منها 296 وفاة، و26 ألفا و759 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 4 وفيات وألف و404 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 924 حالة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و481، منها 104 وفيات، و8 آلاف و454 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 29 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و734، منها 212 وفاة، و7 آلاف و725 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و895 ألف، توفي منهم ما يزيد على 432 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و55 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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