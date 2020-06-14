الجيش الليبي: المرتزقة الروس يفخخون المنازل بسرت

قال الجيش الليبي، الأحد، إن المرتزقة الروس، الذين يقاتلون بصفوف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قاموا بزرع الألغام داخل منازل مدينة سرت (شمال وسط) وخارجها، لـ"عرقلة تقدم قوات الجيش".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على "فيسبوك".
وقال دراه: "مصادرنا من داخل مدينة سرت، تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للجيش) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".
واستخدمت مليشيا حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقا في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس وكذلك في مدينة ترهونة، قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الليبي، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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