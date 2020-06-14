كاتب ومخرج بحريني : الدراما التلفزيونية العربية .. تجارة لا فن فيها

وصف الكاتب والمخرج البحريني خالد الرويعي الدراما التلفزيونية بالعمل التجاري الصرف لاتقدم فنا بقدر ماتعبئ وقت القنوات وجيوب المنتجين، مؤكداً أن غالبية المسلسلات لاتنتج فنا بل تصنع سوقا ومفاهيم جديدة يتحكم بها القناة، والمنتج، والمعلن لتصبح مصدر كسب مادي ولا تصنع فنا.

جاء ذلك في في أمسية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها بعنوان ” فضاءات الدراما والمسرح” و ادارها المخرج المسرحي نايف البقمي عبر الإتصال المرئي .

وانتقد البحريني خالد الرويعي لغة الخطاب المسرحية التي سيطرت فيها الرقابة فتأرجحت بحسب السلطات المسيطرة، حتى عاني النص المسرحي من تأخر النقد الموضوعي ودورانها في عناصر تقليدية في عدم المواكبة للعرض بين النص والعرض، مع النظرة السوداوية للعروض المسرحية العربية مما لايعطي فرصة للإبداع، ومقارنتها بأوروبا ومسارحها، وعرض أزمة دخول معادلات السوق الربحية في صناعة الفن العربي حتى غزت مسرح الطفل وربطته بالسوق ليختطف من أهله، ولم يترك المحترفين فيه، ليكون نتاج ربحي انعكس على تحويل الأفلام لمسرحيات، مشيراً إلى أن المهرجانات المسرحية في العالم العربي تحولت لملتقيات اجتماعية واحتفالية لم تضيف بعضها للتجارب الداخلية، رغم وجود بعض هذه المهرجانات تصنع فارق لكن غير كثيرة، مثنيا على المسرح السعودي وتجارب التي أسهمت في تحقيق حضور عربي وحصد جوائز متعددة. .

وتحدث الرويعي عن إعجابه بالاتجاهات الحديثة و بخاصة مسرح مابعد الدراما الذي تعرض لسوء فهم حيث انه لاينفي الدراما، بل كتب فيه النقاد ولم يكن نتاج تنظير مسرحي بل تكسير للمفاهيم الفنية في بنية كل عمل.

وشهدت الأمسية عدد من النقاشات الدرامية و المسرحية شارك فيها عدد من المسرحيين الخليجين، مطالبين بتحرك خليجي مشترك لتنمية الحراك الفني بشكل اكثر احترافية.