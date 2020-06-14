ماهو الإفلاس ؟

سوف نتطرق لموضوع بالغ الأهمية خصوصاً في ظل جائحة كورنا وما قد ينتج عن ذلك من صعوبات تطال الشركات والتجار في عدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية وقد تمر بمرحلة تعثر في سداد مستحقات الدائنين لذلك تم اختيار هذا الموضوع وتسليط الضوء على بعض الحلول فليس كل إفلاس يعني إغلاق المنشأة وبيع أصولها كما يتبادر في أذهان العديد .

تعريف الإفلاس:

يُعرّف الإفلاس في القانون التجاري بعدم قدرة التّاجر على دفع المبالغ المالية المترتّبة عليه “الديون” فيرغم على إعلان إفلاسه من أجل تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً .

وينقسم الإفلاس إلى ثلاث أنواع: الإفلاس البسيط، الإفلاس التقصيري، الإفلاس الاحتيالي.

تاريخ الإفلاس :

تعود أصول نظام الإفلاس إلى القانون الروماني حيث لم يفرق بين إعسار المدين المدني والمدين التاجر.

وكان الإكراه البدني وسيلة للتنفيذ على المدين متى عجز عن أداء ديونه فيجوز للدائن امتلاك شخص مدينه وبيعه أو قتله أو استرقاقه وحبسه لحين استيفاء الدين.

ثم تطور الحال بعد ذلك فأصبحت أموال المدين ضمان الدائنين دون شخصه.

الفرق بين الإعسار والإفلاس:

الإعسار هو وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزاً عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه.

الإفلاس هو عدم كفاية أموال التاجر المدين لسداد ما عليه من ديون.

يحجز على المفلس بعد الحكم بإفلاسه ، أما المعسر فإنه ينُظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبره شرعاً .

لايحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره ، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيراً في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال أو التقصير.

نظام الإفلاس القديم :

في عام ١٣٥٠ هـ قام المنظم السعودي بنشر نظام المحكمة التجارية. حيث جاء في الباب العاشر تنظيماً لمسائل إفلاس الشركة أو التاجر.

وفي عام ١٤١٦هـ صدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦).

وسميت بالصلح الواقي من الإفلاس “عقد يبرم بين المدين وأغلبية الدائنين ، يصدق عليه من ديون المظالم، يتضمن تقسيط الديون،أو تأجيل مواعيد استحقاقها،أو الإبراء من جزء منها .

وجاء في المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس مانصه (يجوز لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي، مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرفة التجارية، والصناعية، وفقاً “للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

نظام الإفلاس الجديد:

صدر حديثا نظام الإفلاس الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨-٥-١٤٣٩هـ .

( ألغيت بموجبه أحكام المواد من (١٠٣) إلى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠هـ كما ألغي نظام التسوية الواقية من الإفلاس ١٤١٦هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام، كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين على البدء في تنفيذية اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز ١٨٠ يوماً من تاريخ نشره.

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أهداف نظام الإفلاس الجديد:

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في نظام واحد وقد اشتمل النظام على سبعة إجراءات هي

التسوية الوقائية ، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية لصغار المدينين ، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية .

وقد تضمن النظام الجديد في الفصل الثاني إنشاء لجنة للإفلاس مع تحديد صلاحياتها.

جرائم الإفلاس:

تنقسم جرائم الإفلاس إلى جريمتين متفاوتتين في القصد والعقوبة وهما : جريمة الإفلاس بالتقصير ، جريمة الإفلاس بالتدليس.

الإفلاس بالتقصير هو الذي يكون فيه توقف المدين عن دفع ديونه راجع لأخطاء ارتكبها أو من جراء إهمال أو تقصير منه فالمدين في هذه الحالة سيىء التسيير.

الإفلاس بالتدليس هو سوء نية المدين المتوقف عن الدفع حيث يتعمد إلحاق الضرر بدائنيه.

العقوبات:

أشارت المادة الثالثة بعد المائتين على معاقبة كل من يخالف النظام ، أو يسيء استغلال إجراءاته ، أو يتحايل عليها بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما لفت النظام إلى أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى .

كتبه: عادل الحبردي

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