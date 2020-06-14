لم يكن بالحُسبان أن يحل علينا موسم الصيف والمدن السياحية السعودية خالية من الفعاليات وازدحام المصطافين فموسمنا محاصر من قبل فيروس كورونا الذي شل الحركة وحول العالم لقريةِ مهجورة، رب ضارة نافعة فمواسمنا السابقة كان يغلب عليها التكرار وهيئة الترفية لم تتحرك بشكلِ جدي بإتجاه المناطق السياحية الجنوبية فقد تركت الميدان لأمانات المناطق ولبعض الجهات الحكومية، النفع المتوقع من توقف موسم الصيف والسياحة الداخلية الذي لن يكون طويلاً سيكون على مستوى دراسة الفعاليات وتوزيعها بشكبِ مدروس وانخراط هيئة الترفيه في جداول الفعاليات من الناحية التنظيمية والإشرافية، هذا ما اتوقعه كمواطن فالسياحة مصدر دخل مضمون إذا توفرت الإمكانات المادية والبشرية فالسياحة ليست فندق أو منتزة وألعاب أطفال بل أعمق من ذلك بكثير، السياحة بنية تحتية متكاملة مطارات وفنادق وفعاليات وتسوق الخ هي صناعة ولن تكون صناعة إلا إذا تغيرت طريقة إدارة السياحة الصيفية والشتوية من قبل الجهات الحكومية المعنية بالشأن السياحي من قريب أو بعيد.

تنويع مصادر الدخل يقابله ترفيه المجتمع بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة الذي هو جزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠ كل ذلك بحاجة للمزيد من الدراسة والتخطيط والعمل المشترك من أجل الوصول إلى مصدر دخل غير نفطي دائم ومن أجل تحسين حياة المجتمع خصوصاً وأن ٧٠٪من المجتمع شباب وشابات يعشقون السفر والتسوق والفنون وكل ماهو جميل، مؤلم جداً أن يتوقف الصيف بشكلِ مؤقت فجائحة كورونا أوقفت كل شيء لكن ذلك لن يكون مانعاً عن مواصلة العمل من أجل الوطن هذا ما يقوله ضمير كل مواطن، موسمنا هذا العام يترقب الأجمل في الأعوام القادمة ولسان حاله يقول مُنعت وعسى المانع خير.

كتبه: رياض عبدالله الزهراني