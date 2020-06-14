شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: «متوقَّعة اليوم الأحد 1441/10/22هـ وليلة الاثنين – بإذن الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وجازان والطائف والشمالية وغرب الجوف وشمال تبوك».

وأضاف “الحصيني”: “متوقَّع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية الغربية والمدينة والربع الخالي ونجران إلا أن يصرفها الله”.