شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام من «هدف» لمستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل. Advertisements وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، عبر حسابه على “تويتر”، أن التعامل مع الحسابات الوهمية يعد من تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذا المخالفة. ونبه “هدف” المستفيدين لتجنب إفشاء البيانات الرسمية الخاصة بهم لأصحاب تلك الحسابات.

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