شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان تبوك.. سحب رعدية ونشاط للرياح السطحية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية .

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل .

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