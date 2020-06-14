20 ألف طلب تصديق عقد إيجار بالشارقة منذ إطلاق الخدمة رقمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قطاعات وإدارات بلدية مدينة الشارقة تقديم خدماتها بنظام العمل عن بعد، حيث استقبلت جميع إدارات القطاع كل معاملات الجمهور رقمياً، وتم إنجازها بالسرعة اللازمة خلال مشروع «سابق» لتقديم الخدمات بصورة رقمية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قطاع خدمة المتعاملين من أكثر القطاعات التي تُعنى بالجمهور ويستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين بشكل يومي لإنجاز المعاملات المختلفة، كالمتعلقة بالمواقف العامة أو عقود الإيجار أو الخدمات العامة أو الرقابة والتفتيش البلدي وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبيرة من المتعاملين، وفي ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قطاعات وإدارات بلدية مدينة الشارقة تقديم خدماتها بنظام العمل عن بعد، حيث استقبلت جميع إدارات القطاع كل معاملات الجمهور رقمياً، وتم إنجازها بالسرعة اللازمة خلال مشروع «سابق» لتقديم الخدمات بصورة رقمية.وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قطاع خدمة المتعاملين من أكثر القطاعات التي تُعنى بالجمهور ويستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين بشكل يومي لإنجاز المعاملات المختلفة، كالمتعلقة بالمواقف العامة أو عقود الإيجار أو الخدمات العامة أو الرقابة والتفتيش البلدي وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبيرة من المتعاملين، وفي ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا ، قامت البلدية بإغلاق مراكز الخدمة التابعة لها وفعّلت نظام العمل عن بعد. خدمة رقمية



أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن القطاع ينجز مختلف الخدمات التي يقدمها بصورة رقمية سواء من خلال التطبيقات الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، كما استحدث القطاع بعض الوسائل الأخرى لتقديم الخدمات والتي تهم شريحة كبيرة من الجمهور.

تصديق العقود إلكترونياً

واستحدثت إدارة التنظيم الإيجاري خدمة تصديق العقود السكنية والتجارية من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح محمد حسن الحمادي مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن الإدارة استقبلت نحو 20 ألف طلب تصديق عقود سكنية وتجارية منذ إطلاق الخدمة مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية نفذت قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإعفاء المواقف المدفوعة من الرسوم لمدة 3 أشهر، حيث تم إعفاء أكثر من 40 ألف موقف في مدينة الشارقة من الرسوم. أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن القطاع ينجز مختلف الخدمات التي يقدمها بصورة رقمية سواء من خلال التطبيقات الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، كما استحدث القطاع بعض الوسائل الأخرى لتقديم الخدمات والتي تهم شريحة كبيرة من الجمهور.تصديق العقود إلكترونياًواستحدثت إدارة التنظيم الإيجاري خدمة تصديق العقود السكنية والتجارية من خلال الموقع الإلكتروني.وأوضح محمد حسن الحمادي مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن الإدارة استقبلت نحو 20 ألف طلب تصديق عقود سكنية وتجارية منذ إطلاق الخدمة مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني.وأوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية نفذت قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإعفاء المواقف المدفوعة من الرسوم لمدة 3 أشهر، حيث تم إعفاء أكثر من 40 ألف موقف في مدينة الشارقة من الرسوم. تصاريح رقمية



وأوضح عادل عمر مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي أن الإدارة كثفت من حملاتها التفتيشية لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية الأخرى وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، حيث نفذت الإدارة منذ بداية شهر مارس الماضي 10300 زيارة تفتيشية لرصد هذه السلوكيات، وأسفر عنها إزالة 322 سوقاً عشوائياً. وأوضح عادل عمر مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي أن الإدارة كثفت من حملاتها التفتيشية لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية الأخرى وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، حيث نفذت الإدارة منذ بداية شهر مارس الماضي 10300 زيارة تفتيشية لرصد هذه السلوكيات، وأسفر عنها إزالة 322 سوقاً عشوائياً. خدمات بجودة عالية



وأعلن المهندس فيصل الملا مدير إدارة الخدمات العامة أن الإدارة تلقت حوالي 800 معاملة عن بعد تم إنجازها جميعها حيث شملت هذه المعاملات طلبات صيانة طرق، وردم حفر تشكل خطورة في المناطق السكنية، وإنشاء وتسوية طرق، وغيرها من المعاملات الأخرى.

من جانبه أكد المهندس حميد البنا مدير إدارة النقليات أن الإدارة أنجزت 12 بوابة تعقيم ذاتية لتعقيم الموظفين والمراجعين تم توزيعها على مباني البلدية ومختلف المراكز الخدمية.