شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مدنيين بانفجار فى مدينة درعا جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار العباسية فى درعا البلد بمدينة درعا جنوب سوريا.

وذكرت "سانا" أن عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" بالقرب من دوار العباسية فى حى درعا البلد بمدينة درعا انفجرت ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر بجروح ووقوع أضرار مادية فى المكان، وتتعرض محافظة درعا لهجمات متكررة من قبل مسلحين، وأصيب 3 مدنيين فى 11 يونيو بانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتى الحراك والصورة بريف درعا الشرقي.

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ومنذ اندلاع الأزمة فى سوريا عام 2011 كانت محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد ساحة لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم، لكن خلال السنتين 2017 و2018 تمكن الجيش السورى المدعوم من الطيران الحربى الروسى من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التى خسرها بداية الحرب.