4.000.000 حالة شفاء من كورونا عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز ال4 ملايين، فيما وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء لموقع «ورلد ميترز». وبينما يواصل الفيروس تفشيه، تواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، في أقرب وقت ممكن. وبعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، بدأ الأوروبيون استعادة إمكانية السفر من بلد إلى آخر بسهولة أكثر، على إثر تراجع تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وأعلنت ألمانيا، أنها سترفع اعتباراً من غد الاثنين، وليس بعد غد الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية. وستعيد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين، خصوصاً فرنسا. وأعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أمس، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقداً مع شركة «أسترازينيكا» لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا. وقال سبيرانتسا، في منشور على حسابه في موقع «فيسبوك»، إن العقد مع شركة الأدوية الإنجليزية السويدية يقضي بالحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل.