تركيا تروج لدويلة موالية لها شمالي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات ما يعرف ب«الدفاع الوطني» إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز ميليشيات «حزب الله» اللبناني هناك، وفيما قتل جندي تركي في إدلب، بدأت أنقرة وحلفاؤها الترويج لدويلة موالية لتركيا شمال غربي سوريا. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر موثوقة أمس السبت، أن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية للجيش السوري قادمة من دمشق، تمركزت في مناطق نفوذ «حزب الله» اللبناني، في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد أفاد المرصد أوائل يونيو الجاري، بأن ميليشيات «فاطميون»، كانت استقدمت رتلاً عسكرياً نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين، قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

واستقر الرتل حينها في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

وفي أواخر مايو الماضي، أكد المرصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من الميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل مقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.

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من جهة أخرى، وفي إطار ترسيخ وجودها في الشمال السوري، تجري تركيا تحضيرات ضمن مناطق نفوذ قواتها والفصائل الموالية لها، لاستبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية بشكل تدريجي.

ويأتي ذلك بعد ضخ تركيا كميات كبيرة من عملتها المعدنية والورقية من فئات صغيرة إلى مناطق نفوذ الفصائل وتحرير الشام، وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد السوري، حيث أدخلت الفصائل المدعومة من أنقرة أوراقاً نقدية ومعدنية تركية إلى شمالي سوريا، كي يتعامل بها المواطنون، بدلاً من الليرة السورية، تزامناً مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات لضبط تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ومع البدء في تداول العملة التركية عوضاً عن الليرة السورية، تكون مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، ولاية من الولايات التركية، حيث باتت تلك المناطق تضم منشآت ومستشفيات وشركات شحن تركية، إضافة إلى خطة اعتماد الكهرباء التركية، فضلاً عن الانتشار العسكري الكبير للأتراك هناك.

يذكر أن تلك المناطق كانت شهدت وصول أكثر من 7320 شاحنة وآلية عسكرية منذ شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب، خلال تلك الفترة، نحو 11 ألف جندي.

وكان الجيش التركي سيطر عبر 3 عمليات، على مساحات كبيرة من الأراضي شمالي سوريا، بدعم من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، حيث تشرف الولايات المتاخمة لسوريا على المناطق التي باتت خاضعة للسيطرة التركية. (وكالات)