استكمال فحوص «كوفيد 19» لموظفي الشارقة بالمنطقة الوسطى

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استكملت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، تنفيذ فحـــوص فـــيروس «كورونــــا» المستجد؛ (كوفيدـ 19) لموظفي حكومة الشارقة بالمنطقة الوسطى في مقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة.

واستقبل مقر الفحص بالمنطقة الوسطى موظفي الحكومة، وتم إجراء الفحوصات، وأخذ المؤشرات الحيوية لهم؛ للكشف المبكر عن إصابات «كوفيدـ 19»؛ وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم؛ حيث تم تقسيم الجهات إلى مجموعات تضمن عدم التزاحم بين المتواجدين من الموظفين؛ للفحص في المقر خلال اليوم الواحد؛ وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ المتمثلة في التباعد الجسدي، وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات، والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

على صعيد متصل، وتنفيذاً لتوجيهات حكومة الشارقة بعودة كافة موظفي حكومة الشارقة بشكل تدريجي إلى مقار عملهم، عملت دائرة الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطوات وتدابير راعت كافة المعايير الصحية الواجب اتباعها لضمان سلامة عودة الموظفين الى العمل.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية إن الدائرة استحدثت لجنة خاصة تُعنى بإعادة تصميم بيئة عمل تتوافق مع السلامة العامة في كل مواقع العمل، فضلاً عن توزيع الأقسام الإدارية بشكل جديد يفي بمتطلبات المرحلة المقبلة ضمن خطط واستراتيجيات تطويرية لكافة الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأكد القاسمي حرص الدائرة على دعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية بتعميم كافة التعليمات الوقائية الخاصة بعودة الموظفين الى بيئة عمل تحقق الاستقرار النفسي والشعور بالأمان.