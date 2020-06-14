غداً.. بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



اعتباراً من يوم غد الاثنين، يبدأ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة (من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر)، وذلك حتى 15 سبتمبر /‏ أيلول المقبل.

ويأتي القرار المعمول به سنوياً في هذا الوقت من من كل عام، إيماناً من الوزارة وأرباب العمل بضرورة تجنيب العمال مخاطر العمل في ظل حرارة الشمس المرتفعة، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ووفقاً للقرار فقد استُثنيت القطاعات التي تتطلب استمرار العمل فيها من دون توقف، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وشريطة أن يلتزم أصاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد.

وألزم القرار أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. وحدد القرار غرامة على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق شروط حظر العمل، وقدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة تطبيق القرار.

ودعت الوزارة المجتمع إلى تقديم البلاغات عن طريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار، بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال، والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة.