%28 تراجع في إصابات «كورونا» خلال الأسبوعين الأخيرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:إيمان عبدالله آل علي

سجلت الإمارات تراجعاً في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال الأسبوعين الأخيرين، بواقع 28 %، بالمقارنة بالأسبوعين السابقين. ورصدت الجهات الصحية في الدولة من 17 حتى 30 مايو /‏ أيار، 11269 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الحالات المسجلة من 31 مايو حتى 13 يونيو /‏ حزيران 8094 إصابة، بفارق 3175 إصابة بين الأسبوعين، وهو ما يُقدَّر بانخفاض 28 %.

وأظهر إجمالي الإصابات بالدولة حتى تاريخ 13 يونيو 41990 إصابة، وشفيت 26761 حالة، لتصل نسبة الحالات التي تعافت إلى 64 %، في حين لا تزال 36 % من الحالات المصابة تخضع للعلاج في مستشفيات العزل، وفي العزل المؤسسي، وأخرى لا تعاني الأعراض، ومعزولة في العزل المنزلي.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء من 17 حتى 30 مايو 9615، في حين بلغ عدد المتعافين من 31 مايو حتى 13 يونيو 9215، بتراجع 4 %.

أظهر المنحنى الإحصائي الخاص ب «كوفيد - 19» في دولة الإمارات، بلوغ ذروة الإصابات في الدولة في يوم 22 مايو الماضي، ب 994 إصابة منذ بدء اكتشاف المصابين نهاية يناير الماضي.

وأكد الخبراء أن تراجع أعداد الإصابات بالدولة يعود لأسباب عدة، تتمثل بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، والتزام المجتمع والجهات الصحية بالنصائح العامة من منظمة الصحة العالمية، واتباع البروتوكول العالمي في العلاج المقدم في المستشفيات، والتباعد الجسدي، والتعقيم المستمر، والتشخيص المبكر للمرض، وعزل المرضى والمخالطين للمريض، فضلاً عن البنية التحتية الصحية، وقوانين اعتماد العلاجات المبتكرة، واستخدام البلازما لعلاج الحالات الحرجة، والعلاج بالخلايا الجذعية، لكونه علاجاً مسانداً لتعزيز مناعة المرضى. وقد أسهم تطبيق الحصن في زيادة فاعلية تتبع الحالات المصابة، والحد من انتشار العدوى.

الدكتور طالب المنصوري، مساعد العميد للشؤون السريرية في جامعة الإمارات، ونائب الرئيس في جمعية الإمارات للأشعة، قال: الإجراءات الاحترازية التي وضعت في البداية أسهمت في احتواء المرض، والتزام المجتمع والجهات الصحية بالنصائح العامة من منظمة الصحة العالمية كان له دور في تراجع الأعداد، وكذلك اتباع البروتوكول العالمي في العلاج المقدم في المستشفيات، فضلاً عن الممارسات الاحترازية التي طبقت بشكل كبير في المجتمع الإماراتي. وعلى الجانب الآخر نجد أن برامج التعقيم الوطني والمسح العام للسكان، وتكثيف الفحوص في معظم المناطق العمالية، وتتبع المخالطين وإجراء المسح لهم، وآلية عزل المصابين حتى الذين لا يعانون أعراضاً، وإنشاء مراكز الفحص من المركبة وتقديم الخدمات لعدة فئات مجانية، كل ذلك أسهم في تدني عدد الحالات.

وأكد د. أشرف الحوفي، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي، أن ارتفاع عدد المتعافين جاء نتيجة للكشف المبكر عن الحالات المصابة، وتلقي أفضل العلاج في المستشفيات المختلفة، وحصول المصابين على العلاج المناسب في الوقت المناسب، واتباع البرتوكولات العالمية في العلاج.

وقال: شهدنا انخفاضاً في أعداد المصابين، ونجد أن التدابير الاحترازية في الدولة قوية منذ تفشي الوباء، والتزام المجتمع بالتعليمات، وتجنب المخالطات أسهمت في تراجع الأعداد، فالمصدر الأساسي للفيروس هو المصاب.

وقال: رصدنا في الفترة الأخيرة أن الحالات المصابة تكون أقل خطورة، وأكثر استقراراً، ولاحظنا أن هناك التزاماً كبيراً من المجتمع بعد العودة التدريجية للحياة بتعليمات الجهات الصحية، وسنصل إلى الانحسار التام للفيروس قريباً.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي في دبي: أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع جائحة «كورونا» بتطبيق أفضل معايير العناية الطبية العالمية، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة التعافي بين المصابين، وقلة عدد الوفيات، مقارنة بدول أخرى كثيرة. لا شك أن تطبيق الطرق العلاجية المبتكرة، أدّى دوراً بارزاً في زيادة نسبة المتعافين.

وأضاف أن نسبة التعافي العالية في الدولة، تعد جيدة جداً مقارنة بالنسب العالمية، والمعنيون في الدولة يبذلون جهوداً حثيثة لزيادة هذه النسبة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكدت الدكتورة زينب عبد الأمير، اختصاصية أولى قسم العناية المركزة في مستشفى دبي، أن من أبرز أسباب تراجع أعداد الإصابات، الوعي بخطورة المرض، ومن ثم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة، والتقيد بالتوجيهات الاحترازية.

وقالت: إن الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية، بإجراء عدد كبير من الفحوص، ومن ثم تصنيف المرضى حسب شدة الإصابة والتعامل مع كل حالة حسب ما تقتضيه الحاجة كل ذلك أسهم في ارتفاع حالات الشفاء، وتقصي المخالطين. ومن الملاحظ أن طبيعة الفيروس، وشدة المرض أقل بكثير من السابق، وهذه معروفة بدورة الفيروس، يعني يبدأ الفيروس ويصيب المرضى بشدة، ومن ثم بصورة أخف، ولهذا لاحظنا أن عدد المصابين الذين يدخلون قسم العناية المركزة أقل بصورة واضحة، ولكن لا توجد دراسات علمية أجريت تثبت ذلك.

وأكدت د. نبيهة مولوي، اختصاصية طب طوارئ في مستشفى راشد، أن القوانين التي وضعتها الدولة والإجراءات الصارمة أسهما في تراجع أعداد الإصابات، فضلاً عن الوعي المجتمعي، وتحمل المسؤولية والالتزام بتلك اللوائح.

وقالت: إن البروتوكولات العلاجية المتبعة أسهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع معدلات الشفاء، وكذلك اتباع الأطباء والمستشفيات البرتوكول العالمي في العلاج، والمتابعة المستمرة مع المنظمات العالمية، والتعرف إلى تجارب الدول الأخرى.

وأكد الدكتور وائل حافظ، استشاري الأمراض الباطنة، في مستشفى «إن إم سي» أن الإمارات شهدت ارتفاعاً في حالات الشفاء من الفيروس، وانخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات، بسبب القيادة الحكيمة، والتكاتف المجتمعي مع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

وقال: إن هناك عوامل عدّة أسهمت في ذلك، منها زيادة عدد الفحوص البلعومية والأنفية الاستباقية، وتوسيع نطاقها، والمتابعة الجيدة والفعالة لحالات المخالطين. وقد أسهم تطبيق «الحصن» في زيادة فاعلية تتبع الحالات المصابة، والحد من انتشار العدوى.

وقال جايان ك، الرئيس التنفيذي لدى «رايت هيلث»: انتهجت دولة الإمارات في تعاملها مع وباء «كورونا» نموذجاً فريداً خاصاً بها يراعي ظروف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.