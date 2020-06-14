دبي كاملة العدد فـي المكاتـب اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي, محمد ياسين



تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، يباشر موظفو حكومة دبي أعمالهم اليوم الأحد، في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بنسبة 100 %، مع بعض الاستثناءات القليلة ومن دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

من جهة اخرى، سجلت الإمارات، تراجعاً في أعداد الإصابات بالفيروس، خلال الأسبوعين الماضيين، بواقع 28%، بالمقارنة بالأسبوعين اللذين قبلهما؛ حيث رصدت الجهات الصحية في الدولة، من 17 وحتى 30 مايو، 11269 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الحالات المسجلة منذ 31 مايو وحتى أمس السبت 8094 إصابة، بفارق 3175 إصابة بين الأسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس السبت، عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد، أسهمت في الكشف عن 491 إصابة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 41.990 حالة.

كما أعلنت الوزارة، عن وفاة مصاب واحد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة، وشفاء 815 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26.761 حالة ما يشكل 64% من إجمالي المصابين.

على صعيد متصل، أعلنت الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، عن تأهيلها 150 متطوعاً لإسناد الطوارئ الصحية بعد التحاقهم بدورة تدريبية لمدة 3 أيام، تم تزويدهم خلالها بمهارات جديدة في التمريض.