شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يزور بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت، بغداد: ”الخليج 365”
يصل اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الناطق باسم الخارجية الكويتية أحمد الصحاف: «من المقرر أن يلتقي الصباح خلال الزيارة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس العراقي برهم صالح، فضلاً عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين».
وتابع: «الزيارة تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها، وبحث التحديات المشتركة وسبل مواجهتها، وإدامة التنسيق في المواقف التي تتطلب دعماً مشتركاً وتنسيقاً مستداماً على جميع الصعد».
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