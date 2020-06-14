«تحالـف المسـتثمرين» يناقـش التعافـي مـن «كوفيـد 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعوة وحضور أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، عقد التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة اجتماعه عن بعد في 10 يونيو الجاري لمناقشة «الاستجابة العالمية والتعافي من جائحة كوفيد 19».

ناقش الاجتماع الذي شاركت فيه حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة والعضو في تحالف المستثمرين العالميين، عبر 4 جلسات تحديد المخاطر والفرص التي تشكلها الجائحة لأهداف التنمية المستدامة، وكيفية وضع حلول لمواءمة الاستجابة والانتعاش مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإعادة التفكير في نماذج الأعمال وإعادة تشكيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة دعوة قوية للعمل على عدد من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن الجائحة، مؤكداً أنه يجب أن تتماشى جهود التعافي من هذه الأزمة مع خطة 2030 وتحتاج إلى تجاوز مقاربات الماضي. كما يجب أن تكون الاستجابة للوباء بمثابة دعوة للاستيقاظ بشأن تغير المناخ وهو تهديد وجودي آخر لسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المرعشي في تعليقها بعد الاجتماع: «إن العالم في حالة سيئة حالياً لكن التحالف يقف بثبات برؤيته لخلق نظام بيئي أساسي لدفع القطاع الخاص من أجل التحرك بشكل أسرع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأصدر التحالف في ختام اللقاء بياناً أكد فيه العمل على معالجة الأزمات الإنسانية والتخفيف من الآثار الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي انتشرت بسبب الجائحة، ومواجهة هذا التحدي باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل جميع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب.