ترامب يتعهد بقبول نتيجة الاقتراع الرئاسي في حال خسارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد تعرضه لانتقادات لاذعة، أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، تجمعاً انتخابياً مثيراً للجدل كان من المقرر أن يقام بالتزامن مع ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة. وتعهد بقبول نتيجة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موضحاً إنه «سيفعل أموراً أخرى» إذا خسرها.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع «فوكس نيوز»: «إذا لم أفز، فإنني سأمضي قدماً وأفعل أموراً أخرى». وهاجم ترامب الدايمقراطيين، قائلاً: إنهم يستهدفون استخدام زيادة في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات. ومع احتدام المنافسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، قبل الانتخابات، يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش؛ لتحقيق الفوز.

ويستعد الأمريكيون لليلة انتخابات يرجح أن تكون ساخنة. ويتوقع حدوث زيادة في التصويت عبر البريد؛ بسبب المخاوف من وباء فيروس كورونا. ويحذر الخبراء من أن العملية قد تشوبها فوضى على غرار ما حدث في انتخابات تمهيدية بالولايات.

وقد تؤدي الأعداد الكبيرة من الأصوات التي يدلي بها الناخبون عبر البريد، وعدم وصولها أو فرزها في الوقت المناسب إلى طعون قانونية في النتيجة. ويستغرق فرز الأصوات بالبريد وقتاً أطول؛ لضرورة التحقق من هوية الناخب أولاً، ما يثير احتمال أن يتأخر إعلان النتيجة.

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وكان من المقرر أن يشهد تجمع «فلنجعل أمريكا عظيمة من جديد» في تلسا في ولاية أوكلاهوما عودة ترامب إلى فعاليات حملته الانتخابية، لكنه قال على «تويتر»، إن الحدث تأجل «بدافع الاحترام» لعطلة 19 يونيو/ حزيران المقبل.

وانتقد البعض اختيار ترامب لتلسا، التي سبق وشهدت بعض أسوأ أعمال الشغب العرقية في تاريخ الولايات المتحدة، فيما تعم البلاد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد أثناء توقيف شرطي أبيض له نهاية الشهر الفائت.

وقالت السيناتورة كامالا هاريس على «تويتر»، بعد أن أعلن ترامب عن التجمع لأول مرة «هذه ليست مجرد إشارة للمتعصبين البيض بأنه يقيم لهم حفل ترحيب».

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه سيستأنف مسيرات حملته الانتخابية في أربع ولايات هي: أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية، على الرغم من استمرار تفشي «كوفيد-19» في الولايات المتحدة. وكانت التجمعات الصاخبة سمة مميزة لرئاسة ترامب وهو ما كان عاملاً رئيسياً لتنشيط قاعدة مؤيديه والتي يأمل أن تخرج بأعداد كبيرة؛ لدعمه في الانتخابات المقررو في 3 نوفمبر.

وتراجع ترامب حالياً وفق استطلاعات الرأي بمواجهة الديمقراطي جو بايدن. كما انخفض مستوى الرضا على أداء الرئيس جرّاء طريقة تعامله مع جائحة «كوفيد-19» والاضطرابات الأخيرة بشأن وحشية الشرطة التي أثارتها وفاة فلويد. (وكالات)