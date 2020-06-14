الكاظمي: الصراع السياسي والفساد وتخبط الإدارة أسهمت في تمكين «داعش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن لحظة احتلال الموصل ومناطق أخرى بطريقة غادرة وأساليب خسيسة فضحت الطبيعة الهمجية والدموية لعصابات «داعش» التي ارتكبت مجزرة «سبايكر» المروّعة، وقتلاً وسبياً وتهجيراً للآلاف من أبناء شعبنا، لا سيما شقيقاتنا وأشقاؤنا الأيزيديون والمسيحيون، بالإضافة إلى ارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء المدن المحتلة.

وقال الكاظمي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: «في مثل هذا اليوم، قبل ستة أعوام، نهض شعبنا بعزيمة أدهشت العالم؛ لصدّ ودحر تلك العاصفة الإرهابية الكبرى التي مثّلتها عصابات «داعش»، بعد أن تجاسرت على أرض العراق».

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وأضاف، «توقّع الكثيرون عبر العالم أن بلادنا لن تخرج من تلك المحنة سالمة، فيما أوغل المجرمون الإرهابيون في سلسلة جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا، شملت قتل المواطنين الأبرياء، وسبي النساء، ولم تسلم من آثامهم حتى دور العبادة والأنصاب الأثرية والدينية، ومعالم الحياة والثروات الطبيعية، متجاوزين كلّ القيم الأخلاقية والإنسانية». وتابع، أن «نقطة التحول كانت في استنهاض الروح الوطنية والمشاركة المجتمعية في حماية الوطن، فسرعان ما سطّر شعبنا، الانتصارات تلو الانتصارات، ملحقاً الهزيمة النكراء ب«داعش» وأيتامها، ومطهراً كلّ مدن وأراضي العراق من دنس الإرهاب، مواصلاً إرادته بحماية قيمه ونظامه الديمقراطي ومستقبل أجياله، فضلاً عن بناء دولة حديثة ومتقدمة تقوم على أساس إرساء قيم المواطنة والحقوق».

وأردف، أن «تلك الانتصارات الكبرى تستدعي دائماً وبقوة استذكار ذلك اليوم الخالد من تاريخ شعبنا عندما هبّ آلاف المواطنين العراقيين للدفاع عن هذا الوطن، ضاربين للعالم أجمع درساً في التضحية والإباء والغيرة الوطنية والإنسانية بالتطوع لحمل السلاح بوجه عصابات «داعش» الإرهابية، وتحرير الأرض من دنسها».

وشدد على أن تلك اللحظة المفجعة في التاريخ العراقي كشفت عن وعي شعبي هائل بضرورة التخلص من تلك الثغرات التي أنتجها الصراع السياسي والفساد وتخبط الإدارة التي ساهمت بمجملها في تمكين «داعش» من رقاب العراقيين، مُخلفاً وراءه مقابر جماعية تضم مئات الآلاف من الأبرياء، ومئات القرى الكردية المحروقة.