أوروبا ترفع قيود السفر داخل الكتلة.. وفرنسا تمددها إلى خارج دول «شينجن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، بدأ الأوروبيون استعادة إمكانية السفر من بلد إلى آخر بسهولة أكثر، على إثر تراجع تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وأعلنت ألمانيا، أنها سترفع اعتباراً من غد الاثنين وليس بعد غد الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية. وستعيد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين، خصوصاً فرنسا.

وأعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير، في بيان مشترك، أن فرنسا «ستفتح تدريجياً حدودها الخارجية» أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينجن، «اعتباراً من الأول من يوليو/‏تموز». في ما يخصّ الحدود الداخلية الأوروبية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع اعتباراً من 15 يونيو/‏حزيران عند منتصف الليل، كافة القيود على التنقل المفروضة للحدّ من تفشي وباء «كوفيد-19».

من جانبه، قال رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، إن سلامة السائحين تمثل أهم أولويات اليونان وهي تفتح مطاراتها لاستقبال الزائرين الأجانب.

وسوف تستأنف الرحلات الدولية من المطارات الرئيسية بالبلاد وإليها في 15 يونيو، بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أشهر.

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وعززت اليونان عدد الأطباء والطواقم الطبية في الجزر التي تعد مقاصد سياحية. كما زار ميتسوتاكيس، الذي كان يضع كمامة، منشآت صحية، والتقى مع أطباء في سانتوريني.

وفي مقابل التقدم الأوروبي في احتواء الفيروس يبدو وضع الولايات المتحدة متأرجحاً، وسجّلت التقارير الجمعة 839 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيات في هذا البلد إلى 114613، حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تحويل أزمة فيروس «كورونا» إلى فرصة للإصلاح. وقال في خطاب افتتاحي لمشاورات تتعلق بالسياسات المتبعة تعقد على مدى تسعة أيام في روما: «هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة».

وفي الجزء الجنوبي من القارة، أصبحت البرازيل ثانية أكثر دول العالم تضرّراً من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة، متجاوزةً المملكة المتحدة بتسجيلها 41828 وفاة. وأفادت وزارة الصحة عن 909 وفيات إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، حيث تبدو السيطرة على الوباء بعيدة عن المنال. وسجّلت تشيلي أسوأ أرقامها اليومية؛ إذ أحصت 222 وفاة و6754 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة. في غضون ذلك بلغ مجموع الإصابات حول العالم 7617591، في حين وصل عدد الوفيات إلى 424586 شخصاً.

من جانب آخر، فرضت الصين حجراً طارئاً على 11 حيّاً في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات في صفوف سكان العاصمة، ما يؤكد أن جزءاً منها صار بؤرة جديدة للوباء. وتثير الحالات الجديدة خشية من حصول طفرة وبائية جديدة في الصين، حيث ظهر فيروس «كورونا» المستجد نهاية العام الماضي في مدينة ووهان (وسط)، قبل أن تتمكن السلطات من احتوائه عبر فرض تدابير حجر صارمة. (وكالات)