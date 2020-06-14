شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في الإصابات بكورونا عربياً وارتفاع حالات الشفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: القاهرة، الخرطوم،

”الخليج 365”، وكالات

تراجعت، أمس السبت، أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية بعد تسجيلها ارتفاعاً في اليومين السابقين، فيما تبدأ مصر اعتباراً من اليوم الأحد، عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد أسابيع من الحظر في مواجهة تفشي الوباء، في حين أعلنت تونس أنها لن تفرض الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 123308 حالة، فيما تم تسجيل 39 وفاة ليبلغ عدد الوفيات 932، في حين تعافت 1519 حالة.

وتعد الإحصائية، تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات التي سجلت، أمس الأول الجمعة، 3921 إصابة.

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية السعودية، أن جميع الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الرحلات الدولية المسموح بها حالياً هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة والمقدمين على منصة عودة.

وفي الكويت، أعلن أمس، عن تسجيل 514 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 35466 ، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح المجموع 289 حالة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 25882 حالة بعد تعافي 834.

عُمان: 3 وفيات و1006 إصابات جديدة

أما في سلطنة عمان، فقد تم تسجيل ثلاث وفيات بكورونا أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 99 حالة، فيما تم تسجيل 1006 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22077 حالة، في حين تماثل 41 للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين 7530.

البحرين: حالة وفاة و444 إصابة جديدة

وفي البحرين، أعلن، أمس، عن تسجيل حالة وفاة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة، إضافة إلى تسجيل 444 إصابة، ليصبح الإجمالي 5485 حالة، فيما تم تسجيل 288 حالة شفاء ليبلغ عدد الحالات المتعافية12191.

79 ألف إجمالي الإصابات في قطر

وأعلن قطر، أمس، تسجيل 1828 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 78416، فيما تم تعافي 1956 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 55252 .

الأردن يكثف الرقابة

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وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، تكثيف حملات الرقابة على المنشآت بالتزامن مع تسجيل ثاني أعلى معدل للإصابات من خلال 38 شخصاً بإجمالي 953 حالة.

وشددت على رصد المخالفات وتطبيق عقوبات بينها إغلاق المحال التجارية لعدم ارتداء الكمامات والتباعد.

وأوضحت أن بين الإصابات 7 «محلية» 6 منها في عمّان وواحدة في جرش إلى جانب تسجيل حالات لقادمين من الخارج في الحجر الصحي ولسائقي شاحنات.

وارتفعت في المقابل أعداد الشفاء إلى 664 متعافياً بتسجيل 7 حالات جديدة.

ونفى وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة إصابته بالفيروس مفنداً اجتزاء مقطع متداول لحديثه عبر قناة إخبارية محلية.

انخفاض الإصابات في ولاية الخرطوم

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا في السودان، استقرار الوضع الصحي على الرغم من المخاوف التي لا تزال قائمة مع انخفاض الإصابات في ولاية الخرطوم وارتفاع حالات الوفاة والتعافي.

وأوصت اللجنة من خلال ورشة خاطبها،عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة صديق تاور، بأهمية العودة الآمنة والمتدرجة للعمل ، لاسيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية.

وأعلن السودان، أمس، تسجيل 20 وفاة و 149 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6879، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 433، في حين تم تسجيل 138 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2416.

31 ألف مخالفة لارتداء الكمامات في مصر

وتبدأ مصر اعتباراً من اليوم الأحد، عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد أسابيع من الحظر ؛ حيث قرر مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، تخفيف ساعات الحظر ، ومد فترة عمل المحال والمراكز التجارية، والإعلان عن بدء عمل الأندية الرياضية مرحلياً، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. وتشمل إجراءات التخفيف، عودة تدريجية للسياحة الداخلية،وتشغيل خطوط الطيران المحلي، إلى المحافظات السياحية الأقل في نسب الإصابة،مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، ضبطت وزارة الداخلية أكثر من 31 ألف مخالفة لارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

تونس تنهي الحجر الإلزامي على الوافدين

وأعلنت تونس أنها لن تفرض الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من الفيروس.