شكرا لقرائتكم خبر عن القذافي وما بعده.. والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرب النهاية بدا «القذافي» شبه معزول، يحاربه خليط من ثوار تحركهم المثل العليا، وجماعات عنف وإرهاب طلباً لدولة إسلامية، وانتهازيون بأسباب مختلفة

قبل أن تهب عواصف النار على ليبيا، لم يكن العقيد «معمر القذافي» بوارد التفكير فيما قد يحدث من تطورات وتداعيات تطيح بنظامه، وتقوض بلاده وتغتاله هو نفسه.

قبل نحو عشر سنوات، 17 يوليو 2010، صاحبت الأستاذ «محمد حسنين هيكل» في زيارة استثنائية إلى طرابلس، شاهداً مؤتمناً على آخر حوار ضمه إلى العقيد الليبي.

كانت الرحلة بالذهاب والعودة في اليوم نفسه على طائرة خاصة أرسلت إلى مطار العلمين على الساحل الشمالي.

بالمصادفة هبطت طائرة صغيرة تحمل الرئيس الأسبق «حسني مبارك» والسيدة حرمه قبل أن نقلع، أبلغته سلطات الأمن أننا في طريقنا الآن إلى طرابلس.

اتصل على الفور ب«القذافي» سائلًا: «ما الذي يريدانه؟».

بعد السؤال المستغرب، الذي لم يتوقف عنده «القذافي» ولا اهتم به «هيكل»، كان هناك سؤال آخر شغل بال العقيد الليبي عن مستقبل الرئيس المصري نفسه، والأخبار التي تخرج من القاهرة تتحدث عن مأزق يصعب تجاوزه.

بالقرب من هبوب العواصف لم يكن مستعداً أن يطرح السؤال نفسه على ما يجرى في ليبيا، ولا ما إذا كان بقاؤه في السلطة ممكناً بعد أكثر من أربعين سنة في السلطة.

وقائع الحوار جرت في باب العزيزية، الذي كان مقراً للقيادة الليبية في طرابلس، وهو أقرب إلى أن يكون قلعة.

كانت خيمة «القذافي» قريبة، ولكنه فضّل أن يستقبل ضيفيه في حديقة تطل على أطلال بيته القديم، الذي قصفته بقسوة الطائرات الأمريكية في عهد الرئيس «رونالد ريجان»، وقد تحول إلى متحف ومزار قبل أن يهمل أو يستكمل هدمه.

لم تكن هناك أي مظاهر لأبهة الحكم، فأعشاب الحديقة لم تكن قد هذبت منذ فترة طويلة نسبياً، وعلى مرمى النظر مواشٍ وإبل وأغنام وراء سور خشبي.

ارتدى «القذافي» بدلة خضراء نقشت عليها خريطة إفريقيا بصورة متكررة، وفوقها عباءة بنية.

كان ذلك الزي من بعض تقاليعه، التي استخدمت للإساءة إليه والنيل منه ووصفه بالجنون، حسب الصورة التي ألح عليها الرئيسان «أنور السادات» و«حسني مبارك» وقادة عرب آخرون.

لم يكن مجنوناً، فهذا محض هراء شاع. كانت له شطحاته التي تستعصي على التفسير، لكنه وظفها لما يطلب ويريد.

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كان ذلك واضحاً عندما أخذت الحوار إلى منطقة

محظورة، لكنه لم يستفز، وبدا هادئاً تماماً، لم يرد على ما قلت وأخذ الكلام إلى مناطق أخرى.

تحدثت عن التنازلات التي قدمتها ليبيا للإدارة الأمريكية حين أقدمت بعد احتلال العراق على القبول غير المشروط بتفتيش دولي عن أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بالتخلص من أي قدرات قد تتيح لها إنتاج مثل تلك الأسلحة وتدمير أي صواريخ تفوق المدى المعترف به أمريكياً، وتسليم أي وثائق عن برامج أو مشروعات لإنتاج أو حيازة أسلحة، للمخابرات الأمريكية والبريطانية.

ثم تطرقت للدعاوى القضائية التي رفعها ممثلوه القانونيون ضد أربعة وثلاثين صحفياً مصرياً، كنت بينهم، انتقدوا ذلك النهج. سأل بهدوء بالغ: «متى ذلك؟». قلت: «في ديسمبر عام ٢٠٠٣».

استمع العقيد «القذافي» إلى ما قلت كأنه لم يكن

يعرفه. قال: «هل يعجبك الوضع العربي، وهل يعجبك حسني مبارك الذي يعتبر القومية العربية موضة قديمة؟!».

هكذا غيّر مسار الحديث، وهو رجل عوّد نفسه على التحدث فيما يريد لا فيما يطرح عليه.

على طريقته الخاصة اللاذعة وصف القمة الثقافية العربية وكانت مرتقبة وقتها برئاسته بأنها شيء يدعو للسخرية ف«أية قمة ثقافية لهؤلاء الحكام الجهلة».

عندما هبت العواصف الدموية لم يكن هناك جيش بأي معنى كلاسيكي يعرفه العالم، رغم خزائن السلاح، التي استخدمت بعد إطاحة «القذافي» في تسليح الميليشيات المتنازعة، أو هربت عبر الحدود إلى مصر وعبر تركيا إلى سوريا. كانت تلك مأساة ساعدت جماعات العنف والإرهاب، كأنها هدايا مجانية.

بحكم تكوينه الشخصي والفكري لم يكن «هيكل» معجباً به، لكنه لم يعتبر ما جرى ضده «ثورة».

كانت دواعي التغيير ضرورية للالتحاق بالعصر ونظمه الحديثة، غير أنه لم يكن مستعداً أن يتغافل عن الدور المركزي الذي لعبه الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» في التخطيط والحركة والتعبئة والتسليح والتمويل لإسقاطه، وهو الرجل الذي تقاضى - وفق تحقيقات فرنسية رسمية- رشى من «القذافي» نفسه، وحصد بعد خروجه من السلطة منصباً شرفياً كمستشار لإحدى الدول الإقليمية التي شاركت في غزو ليبيا وتسليح ميليشيات متطرفة باسم الثورة بقيمة (٥) ملايين يورو سنوياً- حسب تدقيقه في الرقم.

كما لم يكن مستعداً أن يتغافل عن دور مهم في التعبئة العامة لإسقاط «القذافي» لعبه الفيلسوف الفرنسي الصهيوني «برنارد هنري ليفي»، الذي تولى تقديم بعض وجوه المعارضة الليبية إلى مراكز النفوذ، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون»، وقد اعتبر نفسه- بحسب ما كتب وروج- أباً روحياً للثورة.

قرب النهاية بدا «القذافي» شبه معزول، يحاربه خليط من ثوار تحركهم المثل العليا، وجماعات عنف وإرهاب طلباً لدولة إسلامية، وانتهازيون بأسباب مختلفة، وكلاب صيد خرجت لتصفية حسابات قديمة مع ما انتهجه من مواقف أضرت بمصالح كبرى.

كان آخر ما قاله «هيكل» ل«أحمد قذاف الدم»، الذي صاحبنا طول الرحلة، عند باب الطائرة وهو يغادر طرابلس: «لن أرى ابن عمك مرة أخرى». وكانت تلك نبوءة.