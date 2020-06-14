المحكمة ومحاكمة المحكمة

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هل صارت محكمة لاهاي مثل السمك يؤكل ويُذمّ؟ أم القصة مسألة أخرى، «لا هاي ولا هاي»؟ ليس هذا جديداً على بلدان العالم الكيل بمكيالين والرقص على حبلين وسياسات النفاق ذي الوجهين، فكم لدغ المؤمنون وغير المؤمنين من جحرين مرّتين واثنين آخرين، بعدما رأوا الجحور رأي العينين، فلا اقتحم الغافلون العقبات، ما داموا يغطون في السبات.

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هجوم كمّاشة مسؤولي الإمبراطورية على محكمة الجنايات الدولية لم يكن مفاجئاً. كانت المؤسسة القضائية الدولية على الرأس والعين، وكانت عيون رضا الجبابرة عن كل عيوب المحكمة كليلة، حين كانت عاكفة على ملفات تكسير عظام المتهمين فيها تخدم مصالح القبضايات وربيبتهم. أمّا وقد جاوزت «لاهاي» المدى في الوقاحة، وأضحت تتطاول على شارب عمدة قرية العالم، الذي يقف على طرفيه عصفوران، كما يقول التونسيون، فقد طفح الكيل، وقلبت كل محاسنها إلى مساوئ، و«دقت ساعة العمل». أمّا الخلية المزروعة فواهاً آهاً وأوّاهاً للعرب الذين تخلّوا عن شعر المتنبي، حتى لم يعد من أبياته العنفوانية شيء ينطبق عليهم. تفضل بالجواب صراحة، قل لنا على من يصحّ قول أبي الطيب: «ديار اللواتي دارهنّ عزيزةٌ.. بطول القنا يُحفظن لا بالتمائمِ»، هل هذا وصف للديار العربية التي تهشّمت كأنما بنيت بالبسكويت؟ كلا، فالبسكويت لذيذ ونحن في صدر المرارات. للأسف، بيت شوقي أصدق في وصف بعض بلاد العرب: «كم بنينا في ثراها أربُعاً..وانثنينا فمحونا الأربعا». مهاد الحضارات العريقة التي هي أساس الحضارة الإنسانية، أمست كأنما شيدت من الرمال، ذرتها الرياح الجائرة.

حين كانت محكمة الجنايات تتهدّد وتتوعّد أناساً في قارّات شتى، بسلخ جلودهم، وتقطيع قدودهم، ولعن سنسفيل جدودهم، كان قوم عمدة قرية العالم وربيبتهم منتشين بالشماتة، وكان دعيّ الفلسفة الفرنسي «الإسرائيلي» برنار ليفي، يُحمي الوطيس من يوغسلافيا قبل التفكيك إلى البوسنة والهرسك، أفغانستان، العراق، ليبيا، سوريا، ولا ننس أوكرانيا والقرم، وما حطّ البوم على أرض إلاّ وباتت ديارها خراباً يباباً، وماؤها سراباً، وهناء أهليها عذاباً. لكن عندما، لأمر ما، ربما وربما، «تطاولت» المحكمة وأرادت تقليب مواجع الإمبراطورية في أفغانستان، وقض مضاجع «إسرائيل» في مطمورات ما تقترفه من جرائم في حق الفلسطينيين، غدت المحكمة حرفياً: «فاسدة فاشلة».

لزوم ما يلزم: النتيجة العاديّة: ما حدث ليس مستغرباً، فالغريب هو ألاّ تصبح لاهاي مقر محاكمة المعترضين على الجنايات «الدواليْكيّة».

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