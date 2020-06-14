صرح صيني يرعب زواره



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشعر السياح والزوار بالرعب والخوف الشديد عند زيارتهم الصرح الشاهق horizontal skyscraper في تشونجتشينج بالصين. الذي يتحدى الجاذبية الأرضية، مع تزويده بأرضية بلورية مقاومة للصدمات، ما مكّن السياح من تجربة المشي، ومشاهدة الأرض على بعد هائل في الأسفل، في تجربة تشبه تجربة الطيران في الفضاء.

ويبلغ ارتفاع البناء الشفاف 250 متراً، مع وجود «جسر سمائي» معلق. وتمتد الصفائح الزجاجية المدعمة على مسافة 300 متر، ما يعطي مشهداً شاملاً للمدينة في الأسفل. وتتمركز المنصة على4 ناطحات سحاب، في الطابق 47، على مساحة 4921 متراً مربعاً، لذلك أطلق عليها الكثيرون «ناطحة السحاب الأفقية».