الطيران الحربي السوري يستهدف رتلا لمسلحين بجبل الزاوية جنوبي إدلب

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة إن الطيران الحربي نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين في تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحي "حراس الدين".
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وأضاف المراسل إن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحي التنظيمين في مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية.
ونقل المراسل عن ميداني قوله إن تحركات معادية للمجموعات المسلحة تم رصدها على الطريق الواصل بين بلدتي "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربي مع هذه التحركات.
وأشار المصدر إلى تدمير عدة آليات ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحا في تصريحات لـ "سبوتنيك" بأن المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة- دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، إلا أن الطيران الحربي باغتهم بهذه الغارات الاستباقية.
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