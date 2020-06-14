القاهرة - سبوتنيك. ووفقا للمركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، قال مدير عام خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، العقيد بحري عبدالجبار الزحزوح، إن "الدوريات اشتبهت بقارب (جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش، وتم ضبطه".
وأضاف: "خلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوغراما من مادة الكوكايين".
وأكد العقيد الزحزوح "التحفظ على طاقم المركب المكون من 5 أشخاص".
وسبق أن أعلنت القوات المشتركة، ضبط قوارب في البحر الأحمر، تحمل مهربات بينها مخدرات ومواد متفجرة، تقول إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة اليمنية تعلن إحباط تهريب 40 كيلوغرام كوكايين قبالة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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