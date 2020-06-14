مقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، مساء السبت، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وقال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي للأناضول، إن مسلحي "داعش" اقتحموا منزلا على طرف قرية "دارا" في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وفتحوا النار على أصحابه.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح، مشيرا إلى 4 أفراد أمن أصيبوا أيضا بجروح في اشتباكات مع مسلحي "داعش" بعد تدخلهم لصد الهجوم.

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وأشار الكاملي إلى أن مسلحي التنظيم لاذوا بالفرار، بينما بدأت قوات الأمن بحملة تمشيط في المنطقة.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.