الجزائر تعلق حظر التجوال بـ19 ولاية وتقلصه في 29 أخرى

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

ـ انطلاق المرحلة الثانية من استئناف النشاط الاقتصادي برفع التجميد عن عدة نشاطات خدمية

ـ تطبيق حظر تجوال جزئي في 29 ولاية بينها العاصمة الجزائر من 8 مساء إلى 5 صباحا

ـ تعليق قرار منح نصف موظفي الحكومة والقطاع الخاص عطلا إجبارية

أعلنت الحكومة الجزائرية، السبت، تعليق حظر التجوال في 19 ولاية، وتقليصه في 29 أخرى، ضمن إطار خطط البلاد لتخفيف قيود كورونا، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع حظر التجوال كليا عن 19 ولاية هي: تندوف، وتامنراست، وإليزي، وغرداية، والنعامة، والبيض (جنوب)، وتيزي وزو، وعين الدفلى (وسط).

إضافة إلى سعيدة، وتيارت، ومستغانم، وتلمسان، وعين تيموشنت (غرب)، وقالمة، وسكيكدة، وجيجل، وميلة، والطارف، وتبسة (شرق).

ويبدأ سريان القرار الأحد، في إطار المرحلة الثانية من استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما تقرر، وفق البيان، الترخيص بعودة نشاط المطاعم والمقاهي في هذه الولايات، شرط عدم مكوث المشترين داخلها، والالتزام بالشراء والانصراف.

فيما سيتم تطبيق حظر تجوال جزئي في 29 ولاية أخرى من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بحسب البيان.

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وشمل الإجراء أهم المدن الجزائرية على غرار: العاصمة الجزائر، وهران (غرب)، قسنطينة، سطيف (شرق)، وولاية البليدة (بؤرة الوباء)، جنوب العاصمة.

ونص البيان على تعليق قرار منح نصف موظفي الحكومة والقطاع الخاص عطلا إجبارية (منذ مارس/ آذار)، شرط أن تضمن الشركات مواصلات للعمال، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

وأضاف أنه سيرفع التجميد عن عدة نشاطات بينها محال حلاقة النساء والملابس والأحذية ومدارس تعليم السياقة، ووكالات تأجير السيارات.

والأحد الماضي، بدأت الحكومة المرحلة الأولى من خريطة طريق وضعتها لرفع الحجر الصحي الخاص بكورونا.

وسمحت رئاسة الوزراء بعودة المواصلات العامة داخل المدن وخدمة الترامواي، وفق شروط تشمل ارتداء الكمامات والتباعد داخل المركبات واستخدام المعمقات.

وحتى السبت، سجلت البلاد 10 آلاف و810 إصابات بكوورنا، منها 760 وفاة، و7 آلاف 420 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.