"المجموعة العربية" تعترض على ترشيح إسرائيل لمنصب أممي

نيويورك/ الخليج 365

أعلنت المجموعة العربية بالأمم المتحدة، السبت، اعتراضها على ترشيح إسرائيل، كنائب رئيس اللجنة القانونية في الدورة الـ 75 للجمعية العامة، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك حسب بيان للمندوب الدائم للكويت بالأمم المتحدة، منصور العتيبي، بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح أن الأمم المتحدة أرسلت رسالة في 8 يونيو/ حزيران بشأن انتخابات رئيس وأعضاء مكتب اللجنة السادسة (القانونية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة.

وأضاف: "فيما يتعلق بانتخاب نواب رئيس اللجنة، أرسلت المجموعة للأمين العام (أنطونيو غوتيريش)، اعتراضا على تقدم إسرائيل للترشح كنائب رئيس اللجنة السادسة بالدورة المقبلة".

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وتابع: "لدى المجموعة العربية مخاوف وتعتبر إسرائيل غير مؤهلة لعضوية المكتب بسبب انتهاكاتها المستمرة والمنهجية للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة لأكثر من 7 عقود".

وطالب العتيبي بتعميم رسالته الرافضة لترشيح إسرائيل على جميع الدول الأعضاء للنظر فيها.

وتبدأ الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من كل عام، حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء (193 دولة) في اجتماعات بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

وفي 10 يونيو/ حزيران، أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن طبيعة وشكل انعقاد الدورة الجديدة من اجتماعات جمعيتها العامة سيكون مختلفا عما سبق بسبب جائحة كورونا.

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