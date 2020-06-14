كورونا.. السودان يسجل 14 وفاة و128 إصابة

الخرطوم / الخليج 365
أعلن السودان، السبت، تسجيل 14 وفاة و128 إصابة بكورونا، إضافة إلى 140 حالة تعاف من الفيروس.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الخميس الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.
وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و7، منها 447 وفاة، وألفان و556 حالة تعاف.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 7 ملايين و827 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 430 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و14 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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