بـ"ضوابط".. قطر تفتح المجمعات التجارية الإثنين

الدوحة / الخليج 365

قررت قطر السماح للمجمعات التجارية بالعمل 12 ساعة طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، ضمن المرحلة الأولى من خطط تخفيف قيود كورونا، وفق وزارة التجارة والصناعة.

وأفادت الوزارة، السبت، أنه سيتم السماح المجمعات التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع بين 8 صباحا و8 مساء، مع الإغلاق الكامل الجمعة والسبت.

وأوضحت عبر "تويتر"، أنه سيتم العمل بالقرار بداية من الإثنين المقبل.

وحدد القرار المحال التي يحق لها العمل داخل المجمعات التجارية، ومنها تلك التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، أو المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية أو تسلمها دون السماح للزبائن بالجلوس وتناول الطعام.

وألزم المجمعات التجارية والمحال داخلها بإجراءات احترازية من كورونا، بينها توفير المعقمات في المداخل، وفرض ارتداء الكمامة على المتسوقين، وعدم اسقبال أكثر من 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

إضافة إلى عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما، أو كبار السن فوق 60 عاما.

Advertisements

وينص القرار على استمرار إغلاق بعض الأنشطة داخل المجمعات التجارية ومنها صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما.

كما يمنع إقامة الفعاليات الفنية أو الثقافية أو الترفيهية داخلها.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلنت قطر عدة قرارت لإيقاف الأنشطة التجارية، ومنها المجمعات، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وأعلنت الدوحة قبل أيام خطة لبدء تخفيف قيود كورونا المفروضة، على 4 مراحل، تبدأ منتصف يونيو/ حزيران الجاري، تليها المرحلة الثانية مطلع يوليو/ تموز.

في حين تكون الثالثة غرة أغسطس/ آب، وصولا إلى الفتح الكامل بداية سبتمبر/ أيلول.

وحتى السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا في قطر 78 ألفا و416، منها 70 وفاة، و55 ألفا و252 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.