تبون يعلن استعداد الجزائر للمساعدة في التوصل لحل سياسي بليبيا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عن استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي يلم شملهم.

جاء ذلك خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، بقصر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية، على هامش زيارة يقوم بها إلى البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن اللقاء جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية".

وأضافت "وخلال المقابلة، جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

من جانبه، قال صالح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن تبون قال لنا "إنه مع ليبيا ورهن إشارة الليبيين، من أجل الوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين".

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وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.

وفي وقت سابق السبت، وصل صالح إلى الجزائر في زيارة غير معلنة ولم تحدد مدتها، لكن مجلس النواب الذي يرأسه قال في بيان، إنها جاءت بدعوة من الرئيس تبون.

والجمعة، جدد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عرض بلاده للوساطة بين فرقاء الأزمة الليبية.

وقال تبون، إن "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا"، وشدد على أن الجزائر "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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