شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الخطوط السعودية» بشأن موعد عودة الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت “الخطوط السعودية” أن العودة لتشغيل الرحلات الدولية ستتم بشكل تدريجي، مؤكدة أن الإعلان عنها سيتم عبر الموقع الرسمي للخطوط وقنواتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي. جاء ذلك في رد من حساب “الخطوط السعودية” على سؤال لأحد المغردين عبر “تويتر” قال فيه: “متى عودة الطيران الدولي وتحديداً تونس؟”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «الخطوط السعودية» بشأن موعد عودة الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.