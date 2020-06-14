شكرا لقرائتكم خبر عن تمويلات ميسرة للمواطنين تصل إلى 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، أمس السبت، برنامجاً للتمويل الميسر للمواطنين والمواطنات عبر منتجه الجديد “آهل”؛ وذلك لمساعدتهم على مواجهة الاحتياجات الأسرية الطارئة.

وكشف البنك أن المُنتج “آهل” يُقدم للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة، الترميم، كنف)، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

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وأوضح أن “آهل” يقدم تمويلاً بحد أدنى 18 ألف ريال ولا يزيد على 60 ألف ريال بدون أي رسوم أو فوائد، وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

وأشار إلى أن شروط التقديم هي نفس شروط ومتطلبات منتجات القروض الاجتماعية (الأسرة، الترميم، كنف)، بالإضافة إلى اشتراط مرور سنة منذ إغلاق التمويل السابق، وألا يزيد إجمالي الدخل الشهري على 10 آلاف ريال.

كما يُشترط على الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك، أما الموظف الحكومي فلا يُشترط له كفيل.

ويمكن التقديم للحصول على التمويل من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية.