شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة اختصارات تسهل عليك التعامل مع الحاسب الآلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، اختصارات للتعامل بكل سهولة مع الحاسب الآلي. وقال الحمادي: “إذا أردت التعامل السريع مع كمبيوترك؛ فلابد تحفظ الاختصارات! فمثلاً من الاختصارات المهمة عندي في الويندوز: Advertisements Win+X: قائمة النظام

Win+E: فتح متصفح الملفات

Win+L: قفل الجهاز

Win+Tab: التنقل بين النوافذ

وغيرها الكثير من الاختصارات! وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي”:لذلك في الصورة التالية تجد أهم الاختصارات المفيدة لك:

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