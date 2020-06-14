الخطوط الجوية السعودية: عودة الرحلات الدولية سيتم تدريجيا

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنها ذكرت ذلك في رد للخطوط السعودية على سؤال لأحد المغردين عبر "تويتر"، قالت فيه: "متى عودة الطيران الدولي وتحديدا تونس؟".
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كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38، والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، مشيرة إلى أن الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة مع الالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة، وأنه سيتم منع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها.
ولفتت إلى أنه يتم التأكيد على تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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