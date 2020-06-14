السودان يبدأ تشريح جثث طلاب لقوا مصرعهم بمعسكر للخدمة العسكرية قرب الخرطوم

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد مصدر طبي بإحدى مشارح العاصمة الخرطوم المعروفة، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك"، أن" اللجنة الطبية المختصة، وبإشراف النيابة العامة، المكلفة بنبش قبور لطلاب كانوا يقضون فترة الخدمة الوطنية العسكرية بمعسكر يدعى"العيلفون"، القريبة من الخرطوم، اليوم السبت، شرعت في عملها، وذلك بالتوصل إلى رفات 9 من الطلاب الذين لقوا مصرعهم في المعسكر، وتم دفنهم في مطمورة واحدة، يصل عمقها 5 أمتار، بمقابر (الصحافة) جنوب الخرطوم".

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وأضاف المصدر أن "اللجنة اكتفت برفات 9 من الطلاب المصروعين، ونقل رفاتهم خلال أكياس إلى مشرحة (الأكاديمي) وذلك لتحديد أسباب وفاتهم"، مشيرا أن "اللجنة بصدد أخذ عينات "دي إن إيه"، للتعرف على الطلاب، وسيدعون أسرهم للحضور إلى المشرحة لأخذ العينات منهم ومطابقتها مع العينات المأخوذة من الرفات، للتعرف على عائلاتهم".

يشار إلى أن "النائب العام أنشأ لجنة للتحري في أحداث معسكر العيلفون التي حدثت في العام 1989، وبدأت اللجنة عملها في كانون الأول/ ديسمبر 2019".

وكانت لجنة التحقيقات قد توصلت إلى مكان مدافن الطلاب بمعسكر العيلفون، والذين قتلوا بالأحداث التي وقعت في عيد الأضحى 1989، عندما لقي 200 من الطلاب -الممنوعين من قضاء عطلة العيد مع عائلاتهم- مصرعهم في أثناء هروبهم من المعسكر، كما تشير التقارير غير رسمية.