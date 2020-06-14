سفارة اليمن في السعودية تعلق عملها لهذا السبب

القاهرة- سبوتنيك. وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على "تويتر"، اليوم السبت إنها:
"ستعلق العمل فيها اعتبارا من غد الأحد 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".
وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20% أو أكثر من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.
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