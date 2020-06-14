الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع شرق صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، قوله إن "قوات الجيش تقدمت واستعادت تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء".
© Sputnik . Aleksandr Jurev
وقال إن "مدفعية الجيش والطيران المقاتل للتحالف العربي استهدف معدات وأسلحة العدو"، مؤكداً "وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين في الأرواح والأسلحة والمعدات".
وناشد ناطق الجيش اليمني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بـ"انتشال جثث قتلى الحوثيين في شعاب ووديان منطقة نجد العتق".
ودعا العميد مجلي، السكان في مناطق سيطرة الحوثيين إلى "عدم السماح للمليشيات بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك".
وثمّن المتحدث العسكري، "الدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".
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