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قرار جديد من «الإعلام» بشأن المؤتمر الصحفي عن مستجدات «كورونا»

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «الإعلام» بشأن المؤتمر الصحفي عن مستجدات «» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإعلام، أن المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات (كوفيد 19) سيكون لمدة ثلاث أيام فقط.

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وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “سيكون المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ابتداءً من الغد لمدة 3 أيام في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أنه تم تسجيل تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1519 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، إلى أن العاصمة الرياض سجلت 1089 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت جدة 527 إصابة، وبلغت إصابات مكة المكرمة خلال الساعات الأخيرة 310 حالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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