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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استمرار حضور 50% فقط من الموظفين إلى مقرات العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، السبت، استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي بما لا يزيد عن ٥٠٪ من تعداد الموظفين.
ونبهت الوزارة على موظفيها الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مع استمرار بقية الموظفين بالعمل عن بعد.
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