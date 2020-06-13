شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استمرار حضور 50% فقط من الموظفين إلى مقرات العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، السبت، استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي بما لا يزيد عن ٥٠٪ من تعداد الموظفين؜.

ونبهت الوزارة على موظفيها الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مع استمرار بقية الموظفين بالعمل عن بعد.

