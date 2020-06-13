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«التعليم»: استمرار حضور 50% فقط من الموظفين إلى مقرات العمل

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، السبت، استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي بما لا يزيد عن ٥٠٪ من تعداد الموظفين؜.

ونبهت الوزارة على موظفيها الالتزام بالإجراءات الوقائية من ، مع استمرار بقية الموظفين بالعمل عن بعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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