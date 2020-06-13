شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الأمن.. الإطاحة بعدد من الجناة والتشكيلات العصابية بمختلف المناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق الأمن العام من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، جهود وإنجازات رجال خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق.

وأعلن الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على عدد من الجناة والتشكيلات العصابية، حيث تم في الحرجة إلقاء القبض على مقيم أقدم على قتل مواطن كبير السن غدرا داخل سيارته.

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في العاصمة الرياض.. تم إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص ارتكبوا 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثلت في استغلال العاملين بالتطبيقات الالكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، كذلك تم القبض 6 وافدين يقومون بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات، كذلك تم إلقاء القبض على شاب يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أدائهم عملهم بنقاط الضبط الأمني والاستهزاء بهم والتباهي بكسر منع التجول.

وفي الرياض أيضا تم القبض على فتاة ترتدي سترة عليها شعار الأمن العام برفقة مجموعة من الأشخاص في وضع مخل بالآداب بأحد الاستراحات، كما تمت الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة 16 سيارة من أحياء متفرقة.

أما في منطقة عسير فتم القبض على شخص يعتدي على مقيم ويسخر منه بسبب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الأشمغة،وفي نجران تمت الإطاحة باثنين من الوافدين قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا قام بتزويرها مواطن بمقابل مادي.